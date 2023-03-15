«Оживший» убийца получил 8 лет колонии строго режима за преступление в 2010 году

Усть-илимский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, в 2010 г. подсудимый в компании со своим знакомым распивал спиртное возле времянки, расположенной на берегу р. Ангара в Усть-Илимском районе. В ходе возникшей между ними ссоры мужчина стал избивать потерпевшего руками, а также палкой по различным частям тела. После чего обездвиженного приятеля погрузил в лодку и, отплыв от берега, сбросил в реку.

В сентябре 2010 г. труп погибшего обнаружил местный житель в Кежемском районе Красноярского края.

Длительное время злоумышленник скрывался и был объявлен в розыск, а в 2015 г. по заявлению близких признан умершим Усть-Илимским городским судом. Однако, в сентябре 2022 г. местонахождение фигуранта установлено при координирующей роли прокуратуры сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями СК.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.