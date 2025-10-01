Овощи, произведенные на предприятии в Рыбновском районе, проверят на пестициды

На предприятии Рыбновского района был проведён отбор проб овощей для анализа содержания пестицидов. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

25 сентября 2025 года Управление начало внеплановую выездную проверку, чтобы убедиться в соблюдении законодательства при использовании пестицидов и агрохимикатов на предприятии, которое производит овощи в Рыбновском районе Рязанской области.

В ходе проверки были отобраны пробы моркови, капусты, картофеля, свеклы и салата для определения остаточного количества пестицидов и нитратов. Отобранные образцы отправили на анализ в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Если лабораторные исследования покажут превышение допустимого уровня пестицидов в продукции, Управление примет административные меры в отношении предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.