Ответив на сообщение «Это ты на фото?», рязанка получила два кредита на 300 тысяч

Органы прокуратуры Рязанской области продолжают напоминать гражданам о случаях мошенничества и мерах предосторожности, которые помогут избежать обмана.
Несмотря на регулярные предупреждения, две жительницы Шацкого района стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 470 тысяч рублей. Об этом пишет телеграм-канал ведомства.
В мае неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, позвонил местной жительнице и убедил её, что для «сохранности средств» необходимо перевести деньги на якобы безопасный счёт.
В результате женщина лишилась более 170 тысяч рублей.
В апреле женщина получила сообщение в мессенджере со ссылкой: «Это ты на фото?». Перейдя по ссылке и начав переписку с неизвестным, шатчанка не сразу заметила, что на её имя были оформлены два кредита на общую сумму около 300 тысяч рублей.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info