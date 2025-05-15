Ответив на сообщение «Это ты на фото?», рязанка получила два кредита на 300 тысяч

Органы прокуратуры Рязанской области продолжают напоминать гражданам о случаях мошенничества и мерах предосторожности, которые помогут избежать обмана.

Несмотря на регулярные предупреждения, две жительницы Шацкого района стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 470 тысяч рублей. Об этом пишет телеграм-канал ведомства.

В мае неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, позвонил местной жительнице и убедил её, что для «сохранности средств» необходимо перевести деньги на якобы безопасный счёт.

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В результате женщина лишилась более 170 тысяч рублей.

В апреле женщина получила сообщение в мессенджере со ссылкой: «Это ты на фото?». Перейдя по ссылке и начав переписку с неизвестным, шатчанка не сразу заметила, что на её имя были оформлены два кредита на общую сумму около 300 тысяч рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела, проводится расследование.