Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Алексей Самохин
Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске. Как сообщают оперативные службы, в атаке использовались РСЗО «Торнадо-С» и беспилотники «Герань-2». Удар стал ответом на недавние атаки ВСУ по Донецку и Макеевке, пишет «Царьград».

Атаки по Донецку и Макеевке

В ночь на 9 сентября Донецк и Макеевка подверглись комбинированному удару, в результате которого погибли двое мирных жителей, 16 человек получили ранения. Удары наносились с применением британских ракет Storm Shadow, французских Scalp, а также дронов-ракет «Паляница». Повреждения получили 18 жилых домов и 14 социальных объектов, в том числе школы и детский сад.

ВСУ ударили по парку в Калининском районе Донецка. По данным властей, пострадали шесть человек, включая ребёнка 2011 года рождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на ответные действия. Она назвала атаку на детскую площадку в Донецке «преднамеренным кровавым преступлением», целью которого было мирное население. По её словам, вблизи парка не было никаких военных объектов.

Ответный удар

После полуночи 8 сентября российские войска нанесли мощный комбинированный удар по военной инфраструктуре в районах Краматорска и Славянска. По предварительным данным, целью были позиции украинской противовоздушной обороны. «Донбасский Партизан» сообщает, что российские войска пытались дезорганизовать работу систем ПВО противника. Позднее станет известно о характере поражённых целей и точном месте попадания.

«Горит логово врага. Точные места попаданий и характер поражённых целей будут известны позже, после подтверждения», — пишет автор статьи. 

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на новую тенденцию в зоне СВО, написал военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, российские войска стали активнее бить по мостам через Днепр, имея в виду атаку на Кременчуг.

