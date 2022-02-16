Отшельник из леса застрелил молодую семейную пару

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении 60-летнего мужчины, прожившего 15 лет в лесном массиве в зимовье. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Убийство отшельник из леса совершил в феврале 2021 года в посёлке Новая тельба после застолья с алкоголем. Во время распития жители посёлка обвинили подсудимого в краже продуктов и пойманной рыбы.

Ночью, взяв ружьё, мужчина пришёл домой к одному из обидчиков, наставил двустволку, угрожал убить. Затем зашёл в другой дом и застрелил спящего 29-летнего хозяина, затем его 26-летнюю сожительницу, пытавшуюся оказать помощь супругу.

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При попытке обезоружить подсудимого после случившегося, он вновь высказал угрозы в адрес первого потерпевшего.

Суд признал мужчину виновным, приговорив к 19 годам колонии строго режима. После отбывания основного наказания мужчину ждёт ограничение свободы на 1,5 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.