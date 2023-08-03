Отряд «Шторм» захватил три опорных пункта ВСУ

Министерство обороны России вечером 3 августа опубликовало заявление начальника пресс-центра группировки «Центр».

На Сватовском направлении ударами армейской авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение по штурмовым группам 66 механизированной бригады ВСУ. Кроме этого, отрядом «Шторм» захвачены три опорных пункта противника.

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества огнём артиллерии и ударами штурмовой авиации группировки «Центр» отражено и сорвано шесть попыток атак штурмовых групп 67 и 42 механизированных бригад ВСУ. За сутки потери противника составили более 70 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины и автомобиль «Пикап». В рамках контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30, две гаубицы «Мста-Б» и четыре миномета.

Экипажи истребителей -бомбардировщиков Су-34 нанесли четыре удара по трём пунктам временной дислокации и опорному пункту противника в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Торское, Серебрянка.