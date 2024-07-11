Четверг, 11 июля, 2024

Отремонтированную часть Лыбедского бульвара откроют ко Дню города

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязани полным ходом идет благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Комфортная городская среда». Несколько проектов уже на финишной прямой, и темпы работ подтверждают это. Об этом в своих соцсетях сообщает глава администрации Виталий Артемов.

Новопавловская роща и сквер имени Бирюзова практически готовы встречать посетителей. В Лесопарке заканчиваются земляные работы, скоро начнут обустраивать площадки для выгула собак и детскую зону. На Черезовских прудах идет расчистка водоема, высадка зеленых насаждений, прокладка велодорожек, установка освещения и монтаж сцены.

Главные новинки этого лета – локации Большого пешеходного маршрута. Преображение части Лыбедского бульвара можно уже сейчас оценить с Брессюирского моста. Ко Дню города эта локация будет полностью готова. В ближайшее время на участке от цирка до Кремлевского вала появятся велодорожки и детская площадка. Что касается Нижнего городского парка, то подрядчики также готовы к досрочной сдаче объекта. Городские власти планируют и дальше активно развивать общественные пространства.

«Темп, который взят в этом году, будем наращивать. Планов по преображению городских пространств много», — отметил представитель администрации.

Отремонтированную часть Лыбедского бульвара откроют ко Дню города
Отремонтированную часть Лыбедского бульвара откроют ко Дню города
Отремонтированную часть Лыбедского бульвара откроют ко Дню города
Отремонтированную часть Лыбедского бульвара откроют ко Дню города
Отремонтированную часть Лыбедского бульвара откроют ко Дню города
Отремонтированную часть Лыбедского бульвара откроют ко Дню города
Отремонтированную часть Лыбедского бульвара откроют ко Дню города
фото со страницы Виталия Артемова

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