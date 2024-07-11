Отремонтированную часть Лыбедского бульвара откроют ко Дню города

В Рязани полным ходом идет благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Комфортная городская среда». Несколько проектов уже на финишной прямой, и темпы работ подтверждают это. Об этом в своих соцсетях сообщает глава администрации Виталий Артемов.

Новопавловская роща и сквер имени Бирюзова практически готовы встречать посетителей. В Лесопарке заканчиваются земляные работы, скоро начнут обустраивать площадки для выгула собак и детскую зону. На Черезовских прудах идет расчистка водоема, высадка зеленых насаждений, прокладка велодорожек, установка освещения и монтаж сцены.

Главные новинки этого лета – локации Большого пешеходного маршрута. Преображение части Лыбедского бульвара можно уже сейчас оценить с Брессюирского моста. Ко Дню города эта локация будет полностью готова. В ближайшее время на участке от цирка до Кремлевского вала появятся велодорожки и детская площадка. Что касается Нижнего городского парка, то подрядчики также готовы к досрочной сдаче объекта. Городские власти планируют и дальше активно развивать общественные пространства.

«Темп, который взят в этом году, будем наращивать. Планов по преображению городских пространств много», — отметил представитель администрации.

фото со страницы Виталия Артемова