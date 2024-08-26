Отпускники описали ужасы возвращения с курортов

Финиш лета стал испытанием для туристов, которые пытаются вернуться домой с курортов к началу учебного года, несмотря на наличие обратных билетов, пишет «Московский комсомолец».

Последние дни августа — традиционно напряженное время для тех, кто хочет успеть вернуться с отдыха, но в этом году ситуация особенно сложная. Вылеты из аэропорта Адлера задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий: в регионе действует штормовое предупреждение по поводу ливней, града и шквалистого ветра. Субботним утром более 20 самолетов не смогли вылететь и были перенаправлены на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном, Ставрополе, Владикавказе и Элисте. Среди них были и рейсы, возвращающие россиян из Турции.

Пассажиры, ожидающие вылета, описывают ситуацию как «ставку на задержку», где те, кто ждет более девяти часов, иронично подбадривают новичков, ожидающих всего шесть часов.

Например, москвичка Мария с дочкой, которая учится в третьем классе, уже сидит в аэропорту пять часов, хотя в прошлом году они ожидали 12 часов в аналогичной ситуации. Несмотря на предупреждения знакомых, она снова оказалась в такой же ситуации из-за графика отпуска и отсутствия билетов на поезд.

Авиакомпании обещают вылеты, как только погодные условия улучшатся, но синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду до понедельника. В Сочи закрыты пляжи, и туристам рекомендуют не выходить на улицу.

Для тех, кто решил вернуться на поезде, ситуация также сложная. Ольга, отдыхающая в Лоо с семьей, рассказывает, что их сын заболел, и в таком состоянии они не могут воспользоваться невозвратными билетами на поезд. Они рассматривают возможность поездки на «скорой помощи» по частной договоренности с медицинским экипажем, но опасаются за здоровье ребенка.

Медицинские власти Сочи признают, что этим летом было зарегистрировано рекордное количество случаев кишечной инфекции среди туристов, особенно среди детей, и связывают это с проблемами в воде из-за экстремальной жары и ливней.

Тем временем, даже для тех, кто успел приобрести билеты на поезд, поездка стала испытанием. В социальных сетях люди делятся историями о неудобствах: отсутствие горячей воды, сломанные двери в купе и перебои с кондиционерами.