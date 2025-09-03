Отпевание протоиерея Бородовицына возглавил его друг, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий

2 сентября в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Ижевское Спасского района прошло отпевание протоиерея Виктора Бородовицына, который на протяжении многих лет был настоятелем этого храма. Священник скончался 31 августа после длительной и тяжелой болезни.

По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка, Божественную литургию и отпевание возглавил митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. Он служил вместе с другими священнослужителями. Игнатий лично знал отца Виктора и был его другом.

В храме собрались родственники, близкие, духовенство, паства и другие верующие. Все они знали батюшку, который служил с искренней любовью к Богу и ближнему, трудясь на ниве Христовой.

Протоиерей Виктор Бородовицын был похоронен на кладбище села Ижевское. Об этом сообщает официальный сайт Рязанской Епархии.