Отопительный сезон в Рязани собираются завершить в начале мая

Отопительный сезон в Рязани планируется завершить в начале мая, сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин.

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На совещании в администрации, прошедшем под руководство мэра Елены Сорокиной, чиновник рассказал о подготовке к окончанию сезона энергетического блока.

Точные сроки зависят от погоды. По нормативам, отключают отопление, если 5 дней среднесуточная температура воздуха превышают +8 градусов. По прогнозу синоптиков, в конце апреля такого тепла не ожидается — среднесуточная температура составит +5…+6 градусов.