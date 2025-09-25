Отопительный сезон в Рязани начнется с 29 сентября

В Рязани стартует отопительный сезон. Глава администрации города Виталий Артёмов подписал соответствующее постановление, согласно которому поэтапный пуск тепла начнется с 29 сентября.

Решение о начале отопительного сезона принято в связи с прогнозом Гидрометцентра, который обещает холодную и дождливую погоду до конца недели.

Теплоноситель будет постепенно включаться в организациях социальной сферы: детских садах, школах, поликлиниках и больницах. В жилищном фонде (во взаимодействии с управляющими компаниями).

Жителям Рязани, у которых возникнут вопросы в период начала отопительного сезона, следует обращаться в свои управляющие организации.

Также можно позвонить по следующим телефонам:

Управление энергетики и ЖКХ: 27-47-12

Центральная диспетчерская служба РМПТС: 55-05-86.

Материалы по теме: Когда дадут отопление в Рязани в 2025 году.