Четверг, 25 сентября, 2025
9.7 C
Рязань
Общество

Отопительный сезон в Рязани начнется с 29 сентября

Алексей Самохин
Изображение от Freepik

В Рязани стартует отопительный сезон. Глава администрации города Виталий Артёмов подписал соответствующее постановление, согласно которому поэтапный пуск тепла начнется с 29 сентября.

Решение о начале отопительного сезона принято в связи с прогнозом Гидрометцентра, который обещает холодную и дождливую погоду до конца недели.

Теплоноситель будет постепенно включаться в организациях социальной сферы: детских садах, школах, поликлиниках и больницах. В жилищном фонде (во взаимодействии с управляющими компаниями).

Жителям Рязани, у которых возникнут вопросы в период начала отопительного сезона, следует обращаться в свои управляющие организации.

Также можно позвонить по следующим телефонам:

Управление энергетики и ЖКХ: 27-47-12

Центральная диспетчерская служба РМПТС: 55-05-86.

Материалы по теме: Когда дадут отопление в Рязани в 2025 году.

Самые читаемые материалы

Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Общество

Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев.

Последние новости

Общество

В Рязанской области 10 человек лишились российских паспортов с начала 2025 года

Еще 12 материалов о лишении гражданства в настоящее время находятся на рассмотрении.
Власть и политика

В Рязани гордума одобрила ряд важных решений

На заседании РГД депутатами принято решение о согласовании сделки МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса». В целях пополнения оборотных средств предприятие возьмет кредит на сумму 70 миллионов рублей на срок не более 12 месяцев.
Общество

1 октября в Рязани проверят системы оповещения населения

Проверка будет проводиться с использованием электромеханических сирен, которые будут звучать в течение трех минут. Предусмотрено два этапа
Общество

Делегация ООН посетила пункт временного размещения переселенцев в Рязани

В Рязанской области для приёма вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины готовы 24 пункта временного размещения. На данный момент задействована только половина из них.
Транспорт и дороги

В администрации Рязани рассказали о перспективах ремонта улицы Интернациональной 

Проектная документация для проведения капремонта дороги уже разработана 
Общество

Железнодорожники провели урок по безопасности для школьников в Рыбном

Работники Московской железной дороги провели уроки безопасности для учащихся 6-8-х классов школы №3 города Рыбное, где расположен крупный железнодорожный узел. 
Транспорт и дороги

В Рязани ограничат движение по улице Вокзальной до 20 октября

Движение будет ограничено на участке автомобильной дороги от дома №22 до дома №26 по улице Вокзальной.
Культура и события

Не боится показаться смешной: Анастасия Солохина пополнила труппу Рязанского театра драмы

Анастасия родилась в Рязани, актерское образование получила в Ярославском государственном театральном институте.