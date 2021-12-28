Отменить QR-коды в Рязанской области пытаются через суд

Рязанский областной суд рассматривает дело об оспаривании распоряжения губернатора Николая Любимова №309 (о введении в регионе QR-кодов), сообщает РЗН.инфо.

Карточка дела появилась на сайте Рязанского областного суда. Исковое заявление было зарегистрировано ещё 26 ноября, предварительное судебное заседание состоялось 28 декабря.

Ответчиком в деле выступает губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Реклама

По данным СМИ, истец заявляет, что распоряжение главы региона нарушает две статьи Конституции, в том числе право на свободное передвижение.

Заседание по существу состоится в суде 20 января.