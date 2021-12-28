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Вторник, 28 декабря, 2021
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Отменить QR-коды в Рязанской области пытаются через суд

Александр Ильин

Рязанский областной суд рассматривает дело об оспаривании распоряжения губернатора Николая Любимова №309 (о введении в регионе QR-кодов), сообщает РЗН.инфо. 

Карточка дела появилась на сайте Рязанского областного суда. Исковое заявление было зарегистрировано ещё 26 ноября, предварительное судебное заседание состоялось 28 декабря. 

Ответчиком в деле выступает губернатор Рязанской области Николай Любимов. 

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По данным СМИ, истец заявляет, что распоряжение главы региона нарушает две статьи Конституции, в том числе право на свободное передвижение. 

Заседание по существу состоится в суде 20 января. 

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