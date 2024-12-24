Отмечавший день рождения водитель протаранил более 30 машин в Красноярске

В Красноярске полицейские задержали виновника серии ДТП, в результате которых были повреждены десятки автомобилей. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское» продолжают устанавливать обстоятельства нескольких дорожно-транспортных происшествий, произошедших в микрорайоне Солнечный.

Накануне вечером в дежурную часть полиции поступила информация о том, что во дворах жилых домов на улице Светлова неизвестный водитель, управляя иномаркой, совершил ряд столкновений с другими машинами. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанным оказался 37-летний местный житель. У мужчины были явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В ходе беседы с полицейскими мужчина рассказал, что праздновал свой день рождения и решил прокатиться на автомобиле, но не смог выехать за пределы двора, столкнувшись с другими транспортными средствами.

По предварительной информации, повреждения получили 32 припаркованных автомобиля. Точное количество пострадавших машин уточняется. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Также выяснилось, что в сентябре этого года мужчина уже был лишен водительских прав на 7 месяцев за управление транспортным средством с подложными государственными регистрационными знаками. Теперь за отказ пройти медицинское освидетельствование на него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.