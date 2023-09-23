Отличница попала в реанимацию, выпив успокоительное перед контрольной

В Москве 15-летняя школьница попала в больницу, употребив успокоительное, пишет телеграм-канал Shot.

По данным источника, транквилизаторы девочке назначил врач для снижения повышенной тревожности, нормализации сна. Школьница перенервничала перед контрольной, собираясь в школу, выпила сразу 22 таблетки успокоительного.

Родители к тому моменту ушли на работу. Поняв, что натворила, 10-классница самостоятельно вызвала скорую помощь.

Девочка призналась врачам, что боится быть ударницей. Совершать самоубийство не собиралась, просто утром расплакалась и думала, что таблетки помогут успокоиться.

Девочка находится в токсикологическом отделении клиники.