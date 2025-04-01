Открытое горение ликвидировали в рязанском селе, где сгорело семь домов

Открытое горение в селе Ветчаны Клепиковского района Рязанской области ликвидировано вечером 31 марта. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По уточнённым данным, площадь пожара составила 432 квадратных метра. На месте продолжают работать пожарные, проводится разбор завалов и проливка территории. Специалисты проводят работу по уточнению обстоятельств.

Напомним, возгорание в населённом пункте произошло в понедельник. Сообщение о загорании жилого дома поступило в 15:04. Предварительно, пожар начался из-за неосторожных действий с огнём при уборке мусора.

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На место происшествия выехали 11 единиц техники, 20 человек. Для подвоза воды задействовали инженерную технику.

Огнём уничтожен жилой дом и 6 дачных домов сезонного проживания. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.