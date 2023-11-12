Открыто движение на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области. Первый грузовой состав проехал по участку 12 ноября в 15.43, сообщает телеграм-канал МЖД.

Напомним, участок пути под Рязанью был повреждён в результате диверсии утром 11 ноября. Во время взрыва самодельного взрывного устройства с рельсов сошли 19 вагонов.

Железнодорожники убрали вагоны, уложили 175 метров новой рельсошпальной решётки, смонтировали контактную подвеску длиной 300 метров, заменили опору контактной сети.

В восстановительных работах принимали участие 300 человек, 4 специальных поезда.