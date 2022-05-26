Открытия McDonald’s после ребрендинга больше всего в Рязани ждет молодёжь — опрос

Название «Mc» не рассматривается для нового бренда McDonald’s в России, а между тем, по данным SuperJob, это самый популярный вариант у рязанцев.

Для сети ресторанов McDonald’s, ушедшей с российского рынка из-за спецоперации, подбирают новое название. Однако после возвращения сеть утратит часть своих клиентов, даже если будет сохранено меню, коллектив и месторасположение ресторанов: каждый пятый из тех, кто заходил в McDonald’s в течение последнего года, не хочет посещать новую сеть. А среди представителей экономически активного населения региона в целом каждый второй рязанец (51%) отказывается посещать сеть. Свою позицию опрошенные чаще всего объясняют принципиальным несогласием с политикой компании: «Ушли так ушли, обратной дороги нет».



Какие заведения быстрого питания заменили McDonald’s после его ухода из России? 24% его бывших гостей стали посещать сеть KFC, 16% — Burger King, а каждый десятый ходит в несетевые заведения, кофейни и пекарни (10%). По 7% теперь перекусывают шаурмой, по 4% — пиццей и «крошкой-картошкой» из одноименного заведения. Еще 11% предпочли другие кафе и рестораны. В том, McDonald’s им не сумели заменить другие заведения общепита, признались 3 из 10 опрошенных, а 5% стали готовить любимые блюда дома. При этом несетевые заведения и пиццерии чаще выбирают женщины, а шаурму — мужчины.



В качестве нового названия сети ресторанов после ее продажи каждый одиннадцатый житель Рязани (9%) предложил использовать слова с приставкой «Мак-» («Mc-») — например, McRonald’s, McBurger’s. За то, чтобы узаконить сложившееся народное название сети («МакДак»), высказались 7% опрошенных. Столько же считают правильным ввести в наименование нового бренда корень «рус-» или «rus-»: RusFood, Russian Burger и т.д. Назвать сеть «Дядя Ваня» предложили 4% респондентов. 2% дали бы ресторану название, начинающееся со слова «бургер» («БургероFF», «БургерТайм»).