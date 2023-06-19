Понедельник, 19 июня, 2023
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«Открытие Авто»: в мае жители Центральной России предпочитали покупать автомобили с пробегом

Татьяна Проводина
Image by Freepik

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты продаж* подержанных автомобилей на рынке ЦФО (без учета Москвы и Московской области). С января по май 2023 года в регионах Центрального федерального округа было зарегистрировано 310 621 сделок по купле-продаже автомобилей с пробегом, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю автомобилей с пробегом в мае пришлось 90% всех сделок. В мае жители Центрального федерального округа приобрели 69 тысяч машин, что на 4% больше апрельских данных и в 1,5 раза больше, чем в мае прошлого года.

В топ-5 майских продаж вошли марки LADA (продано 17865 автомобилей с пробегом), Kia (4622 автомобилей), Renault (4134 автомобилей), Volkswagen (3757 автомобилей), Hyundai (3610 автомобилей).

Самыми популярными моделями месяца на вторичном рынке стали Ford Focus (зарегистрировано 1939 сделок), Renault Logan (1631 сделок), LADA 2107 (1618 сделок), Kia Rio (1603 сделок), Hyundai Solaris (1591 сделок).

* Анализ проведен на основе данных агентства “Автомаркетолог”.

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