«Открытие Авто»: в июне на покупку новых автомобилей россияне потратили рекордные за последний год  234 млрд рублей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам июня 2023 года. Согласно результатам исследования, в первый месяц лета россияне потратили на покупку новых машин 233,6 млрд рублей. Это на 15,2% больше, чем в мае (202,8 млрд рублей), и в 2,8 раза превышает результат июня 2022 года (82,9 млрд рублей). Всего же в начале лета было реализовано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей – на 14,2% больше, чем в мае (72,2 тыс. шт.), и в 2,5 раза больше, чем в июне 2022-го (32,7 тыс. шт.).

Более 15% всех денег ушло на премиум-сегмент

Если в продажах премиальные машины занимают лишь 4%, то в финансовой емкости – заметно больше. Так, в июне было реализовано 3,2 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки) на сумму 36,3 млрд рублей. Это составляет 15,5% от всех потраченных денег, причем данный показатель немного превосходит тот, что был в июне 2022 года (15,2%). Соответственно, доля машин массового сегмента за год чуть снизилась – с 84,8% до 84,5%. Объем их продаж в первый летний месяц составил 79,2 тыс. единиц, а затраченные средства – 197,4 млрд рублей.

«Китайцы» заняли уже более половины финансовой емкости рынка

Если в мае китайским брендам в деньгах принадлежала половина рынка, то в июне этот рубеж был преодолен. В первый месяц лета было реализовано 40,7 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 123,2 млрд рублей. Как итог, на долю «китайцев» пришлось 52,7% от общей суммы. При этом год назад (в июне 2022-го) они занимали около четверти в структуре финансовой емкости рынка (20 млрд рублей или 24,2%).

По объему затраченных средств остальные участники рынка отстают от китайских брендов многократно. Если на покупку европейских машин в июне было потрачено денег почти в 4 раза меньше (33,2 млрд рублей), то у отечественных автомобилей этот показатель примерно в 5 раз ниже (26,6 млрд рублей). Также в начале лета жители РФ потратили 22,9 млрд рублей на покупку «японцев», 20,9 млрд рублей – на «корейцев» и 6,8 млрд рублей – на «американцев».

По объемам продаж тоже первенствуют «китайцы», за которыми следуют российские марки (26 тыс. шт.). Остальные участники рынка имеют намного меньшие показатели: корейские – 5,8 тыс. шт.; японские – 5,1 тыс. шт.; европейские – 3,8 тыс. шт.; американские – 1 тыс. шт.

Сегмент SUV – вне конкуренции

Уже несколько месяцев подряд кроссоверы и внедорожники занимают порядка 80% финансовой емкости рынка. Вот и в июне на их долю пришлось 77,8% всех потраченных денег, что составляет 181,8 млрд рублей. При этом за месяц было реализовано 54,9 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, т.е. 66,6% от общего объема. По сравнению с июнем 2022 долевые показатели этого сегмента заметно увеличились: год назад они составляли 65,8% в деньгах и 52,6% в штуках.

Второе место на российском рынке занимают автомобили В-класса. В объемах продаж им принадлежит 23,6% (19,4 тыс. шт.), а в финансовой емкости – 8% (18,8 млрд рублей). Показатели остальных сегментов оказываются еще меньше. Так, находящийся на третьем месте сегмент D как в штуках, так и в деньгах занимает чуть более 3%.

Отметим, что в июне затраты на покупку новых машин выросли почти по всем сегментам. Сильнее других тут снова прибавили пикапы (рост в 4,5 раза к июню 2022-го), а падение затрат опять наблюдается только по сегменту LAV (-93,4%).

«В июне нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России достигли максимального уровня, начиная с марта 2022 года. Увеличение продаж на фоне продолжающегося роста цен на машины привело и к рекордному показателю финансовой емкости рынка за последние 1,5 года – почти 234 млрд рублей. Именно в июне на покупку автомобилей россияне потратили больше всего денег за месяц, начиная с января прошлого года», – отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

«На российском рынке уже присутствует примерно 30 автомобильных марок из КНР, число моделей которых перевалило за сотню. Причем это только официально представленные на рынке бренды, без учета новинок, привозимых с помощью параллельного импорта физическими лицами или независимыми дистрибьюторами. Поэтому вполне естественно, что доля продаж «китайцев» постоянно растет, а денег они зарабатывают все больше. Вот и в июне они уже собрали более половины всех средств, потраченных россиянами на автомобили», – объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.