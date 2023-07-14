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«Открытие Авто»: спрос на автокредиты со стороны населения вырос в 1,5 раза за первое полугодие 2023 года

7info7
Изображение от senivpetro на Freepik

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили кредитные выдачи по итогам января-июня 2023 г. В отчетном периоде россияне подали в 1,5 раза больше заявок на оформление автокредитов по сравнению с первым полугодием 2022 года. При этом если рост спроса на новые автомобили увеличился на 19%, то на авто с пробегом – на 58%.

По итогам полугодия 2023 года клиенты «Открытие Авто» оформили порядка 39 тысяч сделок на сумму в 55 млрд рублей, в 1,5 и 1,7 раза больше по количеству заключенных договоров и объемам в сравнении с январем-июнем 2022 года.  Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Челябинская область.

Кредиты на авто с пробегом россияне оформляли в два раза чаще, чем на новые ТС. На этот сегмент по итогам первых шести месяцев 2023 г. пришлось 68% сделок и 64% по объему выдач  (65% и 50% по итогам января-июня 2022 г.).

При этом если в первом полугодии 2022 года россияне занимали у банка в среднем 917 тысяч рублей на покупку подержанного и 1,8 млн на приобретение нового автомобиля, то по итогам 6 месяцев 2023 года средний чек вырос до 1,3 млн рублей на вторичном и 1,6 млн рублей на первичном рынке. Планомерный рост размера автокредита наблюдался с начала года, увеличившись с 1,1 млн в январе до 1,7 млн в июне.

Средняя цена купленного в кредит автомобиля составила в отчётном периоде 1,6 млн рублей на подержанную и 2,1 млн рублей на новую машину.  Будущие автовладельцы чаще всего оформляли займы с первоначальным взносом 20-30% сроком на 7 лет.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие):

«Рынок новых авто, безусловно, восстанавливается, однако медленнее, чем хотелось бы. Объемов выпуска АвтоВАЗа, активной экспансия китайских автоконцернов и текущих продаж по каналам параллельного импорта недостаточно для взрывного роста сегмента. В итоге сегодня на каждый проданный новый автомобиль приходится 8 ТС с пробегом по сравнению с 6 годом ранее. Вторичный рынок продолжает динамично расти, а средний возраст авто увеличиваться. 

Аналогичный сдвиг мы наблюдаем и в сегменте кредитных выдач. Скорее всего проникновение кредитных продаж на вторичном рынке в этом году продолжит увеличиваться, а доля АСП в общих кредитных выдачах банков продолжит расти, достигнув к концу года порядка 55%-60% по рынку в целом. Тем более что ставки по кредитным программам на авто с пробегом уже практически сравнялись с первичным рынком и зависят не столько от возраста автомобиля, сколько от суммы первоначального взноса, срока и размера автокредита. В свою очередь, стимулировать кредитные выдачи в сегменте новых авто сможет только возобновление госпрограммы льготного автокредитования».

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