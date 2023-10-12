«Открытие Авто»: Россия стала лучшим зарубежным рынком для производителей из Поднебесной

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж китайских авто в сентябре и за 9 месяцев 2023 года. Бренды из КНР второй месяц подряд суммарно реализуют более 50 тысяч автомобилей, а рыночная доля приблизилась к 50% рынка. Популярных «китайцев» раскупают примерно в тех же объемах, которыми прежде могли похвастать Hyundai, Kia и Renault до начала военной спецоперации.

Российское сотрудничество с Китаем развивается в последний год по экстенсивному пути развития. Нет сомнений, что Россия стала лучшим зарубежным маркетом для производителей из Поднебесной. В прошлом году к нам поставили 160 тысяч «китайцев», а в текущем на начало сентября этот объем составил уже 544 тысячи машин. Причем 80 тысяч из них было завезено в августе. Ближайшая по объемам экспорта «чайнамарок» страна — Бразилия — приняла за 8 месяцев 257 тысяч а/м из Поднебесной. Россия при сохранении тех же темпов китайского автоэкспорта может получить до конца года до 900 тысяч импортированных машин.

Другое дело, что продано из них по итогам года скорее всего окажется порядка 550 тысяч, включая ту почти сотню тысяч машин, которую произведут на заводе Haval под Тулой. Остальное в силу низкой покупательной способности нашего населения, а также пока еще малой узнаваемости большинства «китайцев» и отсутствия у многих маркетинговой поддержки на федеральном уровне пока осядет на складах. Положительный момент для клиентов здесь в том, что избыток товара неизбежно приведет к остановке роста цен, а возможно и их снижению.

Пока же бренды из Поднебесной продолжают планомерно завоевывать сердца и умы российских покупателей. Лидер среди китайских марок весь текущий год не меняется. Это марка Chery. Только за один третий квартал она продала 39,9 тысячи а/м. Это больше, чем за весь прошлый год. Всего за девять месяцев клиентов нашли 86,9 тысячи а/м (+ 312%). Кроссовер этого же бренда, Tiggo 7PRO, по итогам трех кварталов остался самой популярной иномаркой (39 тысяч а/м, +270% к 9 мес. 22 г).

Российско-китайский Haval отчитался за девять месяцев о продажах в 73,6 тысячи а/м (+267%). Погоду ему продолжал делать компактный паркетник Jolion (36,4 тысячи, +244%). Неплохо, впрочем, в России приняли и новинку — кроссовер M6 (3,4 тысячи проданных а/м за сентябрь).

В пятерку лучших брендов из Поднебесной входят также Geely (57,5 тысячи а/м за 9 мес.), Omoda (31 тысяча) и Exeed (29 тысяч).

Еще один бренд Китая — Changan — продается на родине лучше любой из вышеперечисленных чайна-марок, но в нашей стране он пока не раскрыл весь свои потенциал (27,1 тысячи за 9 мес.). Впрочем, учитывая, что марка в текущем году более чем в полтора раза расширила дилерскую сеть и у нее уже наиболее обширная гамма моделей, ее продвижение на более высокие ступени рейтинга гарантировано.

«Китайцы» второго эшелона популярности, BAIC, GAC, Jetour, Kaiyi, Livan и прочие, дебютировавшие в России в весенне-летние месяцы текущего года, пока также только набирают объемы бизнеса. К началу октября в копилке каждой из них было по нескольку тысяч реализованных машин.

Постепенно пересаживаются на «китайцев» и те клиенты, которые раньше использовали технику BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Porsche. Происходит это в силу дефицита немецко-японского премиума и все более заоблачных цен на запчасти к нему. По данным AEB, за три квартала было реализовано всего порядка двух тысяч машин премиальных марок. На самом деле объем этого бизнеса на порядок больше. Но на учет в России только по итогам восьми месяцев поставили порядка 22 тысяч автомобилей престижного класса. Ряд чайна-марок (Avatr, Tank, Zeekr, LiXiang, Hongqi и Voyah) с определенными оговорками вполне можно сюда причислить. Суммарно за тот же период они реализовали уже достаточно много автомобилей — 9,1 тысячи (большая часть из них приходится на рамные вседорожники Tank).

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«Так или иначе, общий объем продаж „китайцев“ за три квартала превысил 350 тысяч автомобилей, а их доля приближается к 50% и уже едва ли снизится. Хотя, будут ли расти дальше ежемесячные продажи каждой отдельной марки из первой пятерки, вопрос открытый. В сентябре у нас уже было 23 официальных китайских бренда — почти вдвое больше, чем год назад. И почти все они довольно активно последние два месяца переписывали ценники в сторону увеличения. Даже у ведущих авторитейлеров продажи по ним в начале осени если не падали, то, как минимум, не росли».

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