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Открытие Авто: нынешние высокие продажи сохранят китайские бренды, которые смогут минимизировать повышение цен

7info

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали июльские продажи китайских автобрендов. Звание самой продаваемой иномарки в июле, по данным AEB, сохранил за собой Haval Jolion (4,4 тысяч а/м). Лидером по динамике роста продаж при этом выступила марка Great Wall (+431%). Это стало возможным благодаря расширению поставок пикапов. При этом автоконцерны из Поднебесной в июле стали активно переписывать ценники на фоне ослабления курса рубля. И нынешние высокие продажи сохранят только те бренды из КНР, которые в угоду удержания доли рынка минимизируют рост цен на свою продукцию.

На фоне ослабления курса национальной валюты и ожидания введения утилизационного сбора марки из Поднебесной в июле стали активно переписывать ценники. Причем некоторые, как например, Tank, успели сделать это два раза за месяц, подняв в итоге цену на топовую модель Tank 500 на 1,1 миллиона рублей или на 21%. Объемообразующие китайские бренды делали это гораздо более аккуратно и, похоже, растянут повышение цен во времени. Пока в течение июля ключевые модели Chery, Geely и Haval прибавили в цене в среднем на 50-150 тысяч рублей, что соответствует корректировке прайс-листов в пределах 5%.

На продажах это обстоятельство только начинает отражаться, так как бизнес в июле велся в основном на старых запасах машин. Похоже, что эффектнее всего ими распоряжались в марках Great Wall и Changan. В абсолютных цифрах их продажи в июле не самые лучшие: у первой 520 автомобилей, у второй — порядка четырех тысяч проданных через официальные салоны. Однако динамика роста в обоих случая выдающаяся — пяти-шестикратная. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кроссоверы CS55 и CS35.

Каждый месяц находит больше тысячи покупателей еще одна марка, отличившаяся высокой динамикой в июле, это FAW (1 395 а/м, +424% к июлю 22). Сразу три модели Bestune T77, T55 и B70 впервые вошли в топ-20 наиболее популярных. Ценники в 2,2-2,5 миллиона рублей на любую из них оказались в преддверии грядущего подорожания особенно привлекательными.

В то же время лидером в модельной гамме среди «китайцев» и всех иномарок в целом стабильно остается Haval Jolion. В июле эта машина нашла 4,4 тысячи владельцев (+319%). Вполне радушно (448 а/м) наш рынок принял долгожданную новинку марки — вседорожник M6. При этом в целом Haval остается по данным AEB лидером рынка китайских автомобилей (9,5 тысячи, +381%).

Очень уверенно четвертый месяц подряд продавались дорогие (в топовой версии стоимость составила уже 6,3 миллиона рублей) вседорожники Tank (1 647 а/м). Причем старшая модель серии 500 впервые обогнала младшую.

И наконец, еще одна группа китайских марок, так или иначе аффилированная с Сhery (Сhery, Exeed, Omoda, Jetour и Kaiyi), традиционно не подает информацию в AEB в ежемесячном режиме, но, по нашим оценкам, реализовала в июле порядка 18 тысяч автомобилей. В августе к этой же «фамилии» должна присоединиться марка Jaecoo, салоны которой уже начали открываться в России.

Другие представители Поднебесной (BAIC, GAC, JAC, DFM, Hongqi, Livan, Skywell, SWM, Voyah) даже все вместе взятые пока не обеспечивают нашему рынку и трети этого объема.

По мнению руководителя «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марины Дембицкой, среди «китайцев» нынешние высокие продажи сохранят только те бренды, которые в угоду удержания своей доли рынка смогут максимально минимизировать повышение цен и сохранять привлекательные для дилеров и покупателей компенсации по услугам trade-in и F&I.

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