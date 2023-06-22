«Открытие Авто»: китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму автомобилей в ЦФО

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты майских продаж* новых автомобилей на рынке ЦФО (без учета Москвы и Московской области). На фоне бесспорно высокого спроса на отечественные модели LADA, китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж.

С января по май 2023 года в регионах Центрального федерального округа было продано 35717 новых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае было продано 7746 новых автомобилей, что на 4% меньше апрельских данных продаж, но в 2 раза больше, чем в мае прошлого года, когда авторынок достиг дна (было продано 3876 новых машин). Поэтому год спустя результаты майских продаж выглядят как уверенный прогресс.

При этом китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж, оттесняя бывших лидеров рынка на задний план.

В топ-5 майских продаж вошли марки LADA (продано 3292 новых автомобилей), Haval (919 автомобилей), Chery (724 автомобилей), Geely (505 автомобилей), Kia (312 автомобилей).

Самыми популярными моделями в мае стали LADA 2190 Granta (продано 1161 автомобилей), LADA 2191 Granta (845 автомобилей), LADA 2123 Niva (553 автомобилей), Haval Jolion (453 автомобилей), Chery Tiggo 7 Pro (390 автомобилей).