Четверг, 22 июня, 2023
На главнуюНовости мира

«Открытие Авто»: китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму автомобилей в ЦФО

Татьяна Проводина
Image by tawatchai07 on Freepik

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты майских продаж* новых автомобилей на рынке ЦФО (без учета Москвы и Московской области). На фоне бесспорно высокого спроса на отечественные модели LADA, китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж.

С января по май 2023 года в регионах Центрального федерального округа было продано 35717 новых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае было продано 7746 новых автомобилей, что на 4% меньше апрельских данных продаж, но в 2 раза больше, чем в мае прошлого года, когда авторынок достиг дна (было продано 3876 новых машин). Поэтому год спустя результаты майских продаж выглядят как уверенный прогресс.

При этом китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж, оттесняя бывших лидеров рынка на задний план.

В топ-5 майских продаж вошли марки LADA (продано 3292 новых автомобилей), Haval (919 автомобилей), Chery (724 автомобилей), Geely (505 автомобилей), Kia (312 автомобилей).

Самыми популярными моделями в мае стали LADA 2190 Granta (продано 1161 автомобилей), LADA 2191 Granta (845 автомобилей), LADA 2123 Niva (553 автомобилей), Haval Jolion (453 автомобилей), Chery Tiggo 7 Pro (390 автомобилей).

  • Анализ проведен на основе данных агентства “Автомаркетолог”.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Более 650 человек воспользовались интерактивными справочными видеотерминалами на железнодорожных вокзалах Рязани с начала года

Современные интерактивные устройства в залах ожидания позволяют пассажирам оперативно получить ответ на любой вопрос о движении поездов и работе вокзального комплекса.

Неизвестный разбил стекло машины в рязанской Горроще

Инцидент произошёл сегодня рано утром.

В Рязанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что в условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох.

В Рязанской области ликвидировали пожар в бане

Пожар произошёл утром 22 июня в Рыбном.

Вандалы в Дашково-Песочне разбивают остановочные павильоны

Фотографиями разбитых остановок рязанцы делятся в соцсетях.

В Рязанском районе произошло серьёзное ДТП

На трассе Ряжского направления столкнулись отечественная легковушка и грузовик.

Рязанская компания представляет свою продукцию на международном салоне в Кронштадте

Автоматизированные системы и контрольно-измерительные приборы, выпускаемые предприятием, способны работать в самых экстремальных условиях.

В Сапожковском районе Рязанской области загорелся жилой дом

Сообщается о локализации огня.

Рязанские пожарные отработали действия при условном пожаре в больнице

Базой для занятия стал лечебный корпус №7 больницы имени Семашко.

Маленькие кабанчики попали в объектив фотоловушки в Окском заповеднике

Кадры сняты ранним утром на лугу.

Рязанский депутат Сергей Ерёмин поделился видео с Эльбруса

Группе во время похода удалось подняться на две вершины.

«Летний день в Рязанском кремле» пройдёт 2 июля

Все экспозиции и выставки в этот день станут бесплатными. Будет работать фотозона, гости смогут посетить Соборную колокольню.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации