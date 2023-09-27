«Открытие Авто»: 73% россиян поддерживают возрождение отечественных автобрендов

Почти три четверти поддерживают саму идею возрождения российских автобрендов советских времен. При этом автолюбители подчеркивают, что возрожденные отечественные автомобили должны быть не только перелицованными китайскими, так как стоит прежде всего развивать собственные технологии. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу «ВТБ»).

73% опрошенных в принципе считают возрождение российских брендов советских времен хорошей идеей. 27% против возврата на рынок легендарных российских марок. Больше всего сторонников ренессанса среди самых молодых автолюбителей в возрасте 18-25 лет и самых возрастных, в категории 56-65 лет (по 77%). Тогда как среди тех, кому 26-40 лет, этот показатель составил 66%. Среди макрорегионов идею возрождения отечественных автобрендов чаще других поддерживают в Центральном федеральном округе (78%) и Сибири (76%), реже других — на Дальнем Востоке (63%) и в Южном федеральном округе (67%).

К возрожденному «Москвичу» положительно отнеслись 46% респондентов: 22% из-за хорошего соотношения цены и качества, 24% из-за современного дизайна. Женщинам новый «Москвич» понравился значительно больше, чем мужчинам (52% против 40%). Среди поклонников «Москвича» больше всего водителей в возрасте 18-25 лет (59%), а также Москвы и Московской области (51%). При этом 44% возрожденный «Москвич» не нравится: 22% считают его слишком дорогим для такой «начинки», а еще 22% не устраивает, что это перелицованный «китаец». Наиболее негативно к этой машине относятся водители 56-65 лет (48%) и Южного федерального округа (55%). Каждый десятый респондент затруднился с ответом на этот вопрос.

Если говорить о планах по возрождению прочих советских марок («Ока» и «Волга»), то 57%, к примеру, считают, что стоит это сделать: 25% ради восстановления традиций отечественного автопрома, 32% — при условии, если это не будут переделанные «китайцы». Мужчины относятся к этой идее более положительно, чем женщины (60% против 54%). При этом 43% против возрождения новой серии отечественных брендов: 23% потому, что это бренды со сложившейся «советской» репутацией, а 20% считают, что пока рано — сначала нужно разработать новые отечественные технологии, которые дадут старым брендам новую жизнь. Больше всего противников новой жизни советских брендов среди водителей Санкт-Петербурге и Ленинградской области и на Дальнем Востоке (по 52%).

При этом 78% опрошенных считают, что, к примеру, «Ока» и «Волга» в случае появления на рынке смогут найти свою целевую аудиторию: 21% как раз благодаря тому, что это бренды с историей, 57% — при продуманной ценовой политике. А каждый пятый респондент (21%) полагает, что у «Оки» и «Волги» нет шансов обрести былую популярность.

*Опрос проведен в августе 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.

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