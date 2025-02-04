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Культура и события

Открылась выставка свадебных кружев рязанской мастерицы

Валерия Мединская

В Резиденции традиций на Рязанской ВДНХ открылась персональная выставка свадебных платьев Елизаветы Вербенкиной – выпускницы Рязанского института ВШНИ, кружевницы и члена Союза художников РФ ДПИ.

Коллекция «Цветы, которые умеют говорить» представляет собой уникальное сочетание традиций и новаторства в современном кружевоплетении. Елизавета Вербенкина удачно сочетает классические техники с авторскими решениями и создаёт оригинальные свадебные платья.

– В каждом переплетении звучит голос предков», – отметила художница, рассказывая о своей творческой задумке. Именно гармоничное сочетание исторического наследия и современных трендов стало ключевой идеей выставки.

Выставка продлится до 2 марта. Вход свободный (0+).

Открылась выставка свадебных кружев рязанской мастерицы Выставка продлится до 2 марта.
Открылась выставка свадебных кружев рязанской мастерицы Выставка продлится до 2 марта.
Открылась выставка свадебных кружев рязанской мастерицы Выставка продлится до 2 марта.
Открылась выставка свадебных кружев рязанской мастерицы Выставка продлится до 2 марта.
Открылась выставка свадебных кружев рязанской мастерицы Выставка продлится до 2 марта.
Открылась выставка свадебных кружев рязанской мастерицы Выставка продлится до 2 марта.

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