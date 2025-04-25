Открылась выставка «Моя любимая Рязань. История и современность»

25 апреля в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоялось торжественное открытие 20-й ежегодной городской выставки изобразительного искусства «Моя любимая Рязань. История и современность» (0+). Мероприятие приурочено к знаменательным датам этого года.

Представлены 53 работы, отобранные конкурсной комиссией из 192 заявок учащихся детских художественных школ Рязани. Работы отражают различные темы: от героических полотен, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне («Они сражались за Родину!»), до иллюстраций к любимым детским книгам («Детские фантазии в иллюстрациях к любимым книгам»). Также представлены работы, посвящённые 130-летию С. А. Есенина («Певец земли Рязанской»), Году защитника Отечества («Герои земли Русской»), 930-летию Рязани («Моя Рязань, моя Россия») и народным промыслам Рязанской области.

В выставке приняли участие учащиеся детских художественных школ № 1 и художественных отделений детских школ искусств города, под руководством 35 преподавателей.

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Организаторами выступили управление культуры администрации города Рязани и Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина. К открытию выставки был издан красочный каталог, а все участники получили памятные дипломы.

Выставка будет работать до 12 мая.