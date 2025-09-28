Откровения историка: победить Наполеона и Гитлера помог суворовский подход

При победе России над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером важную роль сыграль суворовский подход, заявил РИА Новости замдиректора Военно-медицинского музея, кандидат исторических наук Дмитрий Журавлев.

По его словам, Александр Суворов жестко требовал от подчиненных беречь здоровье, этот принцип он привил ученикам Михаилу Кутузову и Петру Багратиону.

«Тогда обязательным стал осмотр бойцов, стоявших на квартирах: не натерты ли ноги, все ли в порядке с портянками, нет ли вшей», — рассказал Журавлев.

У Наполеона же подход к благополучию солдата был принципиально иным, он не жалел ни себя, ни подчиненных. Так, по воспоминаням современников, французские госпитали были устроены небрежно, не имели необходимых лекарств, пищи и вещей. В итоге Великая армия при отсуплении из России в условиях холода и голода превратилась в идеальную среду для развития инфекций.

В Великую Отечественную войну удалось не допустить эпидемий в Красной армии — тогда как немцы страдали и от холеры и тифа.