Во вторник и среду, 9 и 10 ноября, в Рязани будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Причина отключения — опиловка деревьев, работы проводит ООО «Ландшафт-Строй».

С 9 до 16 часов света не будет по следующим адресам:

— 7-й Мервинский проезд, дома с 1 по 33 (нечётная сторона);

— 8-й Мервинский проезд, дома с 1 по 29, со 2 по 36;

— 9-й Мервинский проезд, дома с 1 по 21, со 2/16 по 26;

— улица Бахмачеевская, дома № 52А, 66А, 68А, 1А, 1, 82А, 3, 3Б, 20, 22;

— улица Мервинская, дома № 50, 50А.