Отключение холодной воды затронуло несколько улиц Рязани

В понедельник, 30 января, на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду.

С 9:20 до 17 часов холодной воды нет по адресам:

ул. 1-я Красная, д. 22а (ОГБУДО РЦДО), д. 26, д. 22б;

ул. Старореченская, д. 15 к1, д. 15 к2, д. 15 к3, д. 15 к1.

Воду будут подвозить к д. 15 к1 по улице Старореченской.

С 10:30 до 17 часов холодной воды нет по адресам:

ул. Качевская, д. 22а;

ул. Поселковая, д. 4, д. 6 (ДШИ №3), д. 6а (магазин «Дикси»);

ул. Предзаводская, д. 6а.

«Водоканал города Рязани» проводит ремонт водопровода.