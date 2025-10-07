Вторник, 7 октября, 2025
Рязань
Новости России

«Отказала ему»: стало известно, за что рецидивист убил медсестру в Екатеринбурге

Никита Рязанцев
Изображение soumen82hazra с сайта Pixabay

Рецидивист мог убить медсестру паллиативной помощи Евгению Шалагинову в Екатеринбурге, потребовав от нее обезболивающих, которые можно использовать в качестве наркотических средств, пишет E1.RU.

Тело 41-летней женщины нашли утром 6 октября в общежитии на Агрономической. По словам жильцов, с ней расправился сосед Сергей. В момент убийства он был пьян.

Знакомые сообщили, что медсестра ухаживала за пациентами с онкологическими заболеваниями. В том числе она проводила инъекции с обезболивающим, содержащим наркотические компоненты.

«Вероятно, Сергей узнал, что Евгения имеет доступ к этим веществам, и потребовал дать их — а когда она отказала, то со злости зарезал ее. Это самый правдоподобный мотив», — отметили они.

В семье Евгении опровергли версию, что причиной убийства стал бытовой конфликт на почве распития алкоголя. Задержанный ранее был неоднократно судим.

Гладков показал последствия атаки ВСУ на многоэтажку в Старом Осколе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал в телеграм-канале последствия...

«Харьков огребает»: Коц рассказал об ответе ВС России на удары по Белгороду

Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар...

Касимов участвует в национальной туристической премии

Касимов участвует в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» с проектом «Касимов — город двух культур».

Рязанские школы и ссузы начали использовать маркетплейсы для закупок товаров

Некоторые школы и учреждения среднего профессионального образования уже успешно провели первые закупки на платформах.

В Рязанской ОКБ внедрили метод КТ-перфузии мозга для лечения инсульта

На снимках видны участки мозга, которые ещё можно спасти, что помогает врачам назначать правильное лечение.

В реке нашли тело 81-летнего мужчины, который пропал в августе 2025 года

Поисковые мероприятия осложнялись плохими условиями: водоем был заболочен, глубина достигала 1,5 метров, а видимость отсутствовала.

Юбилейную марку, выпущенную к 130-летию Сергея Есенина, погасили в Константинове

В рамках проекта посетители музеев смогут приобрести открытки с готовой маркой и сразу отправить их по почте.

Перебежчик Ступников не чувствует вину за предательство и убийство российских военных

Переметнувшийся на сторону ВСУ офицер Лев Ступников не чувствует...

Симоньян обратилась к Кеосаяну на девятый день после его смерти

Журналистка Маргарита Симоньян обратилась в телеграм-канале к покойному супругу...

Рэпер Macan заявил о готовности пройти военную службу

В публикации 23-летний исполнитель подчеркнул, что информация о его задержании или попытках скрыться от призыва не соответствует действительности.

Мошенники похитили 900 тысяч рублей у рязанца, представившись сотрудниками ФСБ

Потерпевший обратился за помощью к заместителю прокурора области Александру Качуренко.

Почти 3,5 тысячи литров алкоголя изъяли полицейские в Рязани

С 29 сентября по 3 октября сотрудники УМВД России по Рязанской области провели оперативно-профилактические мероприятия для усиления контроля за оборотом алкогольной продукции.

Рязанку обвиняют в убийстве и сокрытии преступления путем поджога тела в машине

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина и её знакомый, находясь под воздействием наркотиков, вступили в конфликт с 45-летним мужчиной.