«Отказала ему»: стало известно, за что рецидивист убил медсестру в Екатеринбурге

Рецидивист мог убить медсестру паллиативной помощи Евгению Шалагинову в Екатеринбурге, потребовав от нее обезболивающих, которые можно использовать в качестве наркотических средств, пишет E1.RU .

Тело 41-летней женщины нашли утром 6 октября в общежитии на Агрономической. По словам жильцов, с ней расправился сосед Сергей. В момент убийства он был пьян.

Знакомые сообщили, что медсестра ухаживала за пациентами с онкологическими заболеваниями. В том числе она проводила инъекции с обезболивающим, содержащим наркотические компоненты.

«Вероятно, Сергей узнал, что Евгения имеет доступ к этим веществам, и потребовал дать их — а когда она отказала, то со злости зарезал ее. Это самый правдоподобный мотив», — отметили они.

В семье Евгении опровергли версию, что причиной убийства стал бытовой конфликт на почве распития алкоголя. Задержанный ранее был неоднократно судим.