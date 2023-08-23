Отгрузка дизтоплива в Рязанской области ведется бесперебойно

Рязанские аграрии рассказали о ходе уборочной и наличии топлива.

​Уборочная кампания в Рязанской области продолжается, в настоящее время темпы работ несколько снизились из-за локальных дождей, пришедших в регион.

​Как редакции сообщили в «Рязаньнефтепродукте» заявления отдельных представителей аграрного сектора Рязанской области о якобы приостановке обслуживания заявок сельскохозяйственных предприятий на отгрузку дизельного топлива, не соответствуют действительности и вводят в заблуждение общественность.

Рязанские предприятия «Роснефти» в августе 2023 осуществляют поставки дизельного топлива сельхозпроизводителям области на уровне аналогичного периода прошлого года. ​Отгрузки дизтоплива ведутся бесперебойно, заявки аграриев удовлетворяются в полном объеме.

Руководители рязанских сельхозпредприятий прокомментировали журналистам ход уборочной кампании и ситуацию с наличием топлива на 23 августа.

Алексей Белов, руководитель СПК «Золотой колос» Старожиловского района: «Перебоев с поставками в наше хозяйство горюче-смазочных материалов нет, по прямым заявкам мы получаем достаточное количество топлива. К полевым работам мы подготовились основательно, заранее на линейку готовности поставили всю имеющуюся технику, позаботились о запчастях. Сейчас нам осталось убрать 1400 гектаров: сои, льна и яровой пшеницы. Неблагоприятные погодные условия никак не сказались на темпах страды. У комбайнеров и водителей, причастных к уборке урожая, в эти дни особый режим работы. Люди не считаются со временем, стараются использовать каждый погожий час. Зарплата механизаторов выросла и в нашем хозяйстве достигает 100 тысяч рублей в месяц».

Магомед Вахабов, директор ООО «Пронское» Пронского района: «К уборочной страде запаслись основательно, заполнили все емкости для хранения топлива, включая собственный бензовоз. Но сейчас запасы подходят к концу. Завтра ожидаем поставку 10 тонн дизельного топлива, с учётом остатков запасов, этого нам хватит на неделю. Для завершения уборочных работ нам надо будет ещё плюс 20 тонн. Уже убрали на 200 гектарах горох, на 100 гектарах из 600 – яровые, ячмень. Урожайность чуть ниже, чем в прошлом году – 30 центнеров с гектара, но с учетом того, что зимой озимые пострадали от ледяной корки, это все-таки неплохой результат».

Все вопросы обеспечения рязанских аграриев топливом министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и поставщиками решаются в оперативном режиме, остановок уборочных работ из-за нехватки топлива не допущено.

По состоянию на 23 августа, как сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в регионе валовой сбор зерна уже превысил 1,5 миллиона тонн. Уборочные работы в области продолжаются. Все вопросы обеспечения аграриев топливом решаются в оперативном режиме, остановок работ из-за нехватки топлива нет.

В свою очередь, эксперты отмечают важность заблаговременных заявок на топливо в пиковые периоды потребления.​

«Проблемы отдельных региональных аграриев, связанных с нехваткой дизельного топлива, не являются следствием дефицита нефтепродуктов в стране», — комментирует Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер». «Причина сложившейся ситуации — отсутствие заблаговременных заявок на отгрузку топлива в пиковые периоды потребления дизельного топлива и нежелание покупать продукт на срочном биржевом рынке. Те производители, которые заранее оформили заявки, получают топливо в полном объеме и ведут свою деятельность в штатном режиме», – резюмировал эксперт.