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Суббота, 3 апреля, 2021
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Отец убил сына и показал разлагающийся труп внуку

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело в отношении 84-летнего жителя села Хортицы Омской области, который подозревается в убийстве сына, пишет портал «Om1.ru».

Его тело нашли 28 марта. По версии следствия, около недели назад пьяный мужчина поссорился с отцом. В разгар конфликта пенсионер ударил оппонента ножом, которым чистил картошку.

После этого пожилой злоумышленник спрятал тело в кладовку. Спустя неделю судьбой своего отца заинтересовался внук. Тогда дед показал молодому человеку, где лежит тело. При этом он заявил, что мужчина умер сам. Однако сын убитого обратился в полицию.

Следователи планируют поместить пожилого человека под домашний арест.

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