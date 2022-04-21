Отечественный аналог Google Play и App Store представят до 1 июня

Правительством РФ установлены сроки по созданию отечественного магазина приложений взамен Google Play и App Store. Как сообщает ФАН со ссылкой на заявление кабмина, площадка должна быть представлена до 1 июня.

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Ранее премер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости разработки российского аналога магазинов приложений Google Play и App Store. Площадка станет частью независимой от западных технологий отечественной экосистемы, в работе над ней будут задействованы российские IT-специалисты.

Отметим, в разработке магазина принимают участие ведущие российские компании и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации