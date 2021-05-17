Отечественные курорты не стали резко снижать цены после праздников

Нынешним летом цены на российских курортах будут совпадать с праздничными майскими, когда был ажиотажный спрос, сообщил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
В этом году отдых в Египте и Эмиратах летом будет дешевле, чем на отечественных курортах, считает и гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
По оценкам экспертов туротрасли, после майских праздников цены на российские курорты снизились, но незначительно: в Краснодарском крае — примерно на 20%, а в Крыму — лишь на 10%. Обычное снижение цен на отели в России в этот период составляет 30%.
При этом, в отличие от российских курортов, зарубежные с окончанием майских праздников преимущественно снизили цены.
Он отметил, что Эмираты после майских праздников подешевели на 20–25%, но это связано по большей части с наступлением низкого сезона — после 15 мая там слишком жарко.
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