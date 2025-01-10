В Сараях отец забрал дочь у матери, несмотря на постановление суда. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Пресс-секретарь Сараевского суда Татьяна Шишкина пояснила, что 11-летняя девочка жила с матерью по решению суда. Отец жил за тысячу километров от них. Однажды бабушка забрала девочку из школы и отвезла в гости к папе. Мать ребенка просила отца привезти дочь обратно, сама ездила за ней. Но мужчина отказывался возвращать ребенка.

В итоге ситуацию разбирали в суде. Выяснилось, что у матери с дочерью хорошие отношения. Фактов ненадлежащего исполнения женщиной родительских обязанностей не было. Суд обязал мужчину вернуть дочь матери.