Отец убил и расчленил сына в Ленобласти

Выборгские оперативники задержали в Ленинградской области подозреваемого в убийстве и расчленении трупа, сообщает телеграм-канал «MASH на Мойке».

По данным источника, 63-летний мужчина убил 36-летнего сына ночью 18 октября. Мужчины поссорились в процессе выпивки, старший взял нож и 4 раза ударил отпрыска.

После убийства расчленил тело в ванной, положил в багажник автомобиля «Хонда» и повёз на реку.

Выбросить все части тела у него не вышло — рука осталась лежать на дороге. Уже к вечеру дело оказалось раскрыто.

По словам задержанного, сын части проявлял к нему агрессию, ночью ситуация дошла до убийства.