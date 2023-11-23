Отец посадил сына на 3-метровую металлическую цепь в Кемеровской области

В Кемеровской области суд признал 55-летнего жителя Ижморского муниципального округа виновным в незаконном лишении человека свободы. Подробности сообщил телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.

В января 2023 года мужчина поругался с 14-летним сыном, который самовольно уходил гулять. Отец посадил парня на 3-метровую металлическую цепь, прикованную в батарее отопления. Подросток просидел на цепи сутки.

Правоохранители узнали о случившемся, в доверительной беседе подросток подтвердил факт лишения свободы отцом.

Мужчина сотрудничал со следствием, вину признал. Суд назначил наказание: 3 года колонии условно.