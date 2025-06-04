Отец погибшей в фонтане белгородской девочки жестко высказался о трагедии

В работе фонтана в белгородской Томаровке, где погибла 13-летняя девочка, было множество нарушений, заявил отец ребенка Константин Козьмин, его слова привело издание «Бел.Ру».

Трагедия произошла 2 июня. Во время игры на территории фонтана школьница получила смертельный удар током.

«Я сам электрик по образованию, и в фонтане действительно много грубых нарушений. Не знаю, кто разрешил включить этот фонтан и почему его не выключали», — подчеркнул белгородец.

По его словам, в результате удара дочь упала, у нее посинели губы и пропало дыхание.

«Мы приехали, уже была скорая, ее качали до последнего, но не удалось спасти», — пояснил мужчина.

Отец девочки добавил, что на фонтан уже жаловались дети, поскольку он «кусается».

По версии следствия, причиной трагедии мог стать плохой ремонт. Возбуждено уголовное дело, его фигурантов уже задержали.