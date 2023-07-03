Отец и трое сыновей из Шиловского района отправились в зону СВО

Отец и три сына – жители Шилово – отправились в зону специальной военной операции добровольцами.

Историю семьи рассказало издательство «Пресса». Супруги Елена и Анатолий Боярские родом из Башкирии, но уже 23 года живут в Шиловском районе. Вместе они воспитали пятерых детей: дочь, троих сыновей – Сергея, Владимира и Михаила, и одного приемного сына – Дениса.

С началом СВО Сергей и Владимир ушли в зону боевых действий добровольцами защищать жителей Донбасса. Последовав примеру братьев, заключил контракт и отправился на спецоперацию и Денис, который сейчас уже стал командиром танкового экипажа.

Анатолий Боярский говорит, что, когда Сергея тяжело ранили и сын оказался в госпитале, он не смог сидеть дома и поехал в Рязань для записи на контрактную службу. Сейчас из-за контузии отец вернулся домой, а в госпитале проходят курс реабилитации Сергей и Владимир. В начале июля семья ждет встречи с Денисом – у него будет отпуск, и он приедет домой.