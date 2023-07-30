Воскресенье, 30 июля, 2023
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Отец и сын погибли на детском празднике под Волгоградом

7info

Во время празднования детского дня рождения под Волгоградом погибли двое мужчин, сообщает портал V1. 

По информации СМИ, отец и дедушка именинницы пытались достать унесённую ветром в реку игрушку и утонули. 

Погибшим было 39 и 70 лет. Оба не сумели выплыть из реки в месте, где запрещено купание. На берегу установлены предупреждающие таблички, но мужчин это не остановило, так как девочка плакала из-за игрушки. 

Ранее пропал без вести на территории СВО ещё один член семьи — сын матери и жены утонувших мужчин. 

Как сообщили в Следственном комитете, трагедия произошла на базе отдыха «Причал».

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