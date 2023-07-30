Отец и сын погибли на детском празднике под Волгоградом

Во время празднования детского дня рождения под Волгоградом погибли двое мужчин, сообщает портал V1.

По информации СМИ, отец и дедушка именинницы пытались достать унесённую ветром в реку игрушку и утонули.

Погибшим было 39 и 70 лет. Оба не сумели выплыть из реки в месте, где запрещено купание. На берегу установлены предупреждающие таблички, но мужчин это не остановило, так как девочка плакала из-за игрушки.

Ранее пропал без вести на территории СВО ещё один член семьи — сын матери и жены утонувших мужчин.

Как сообщили в Следственном комитете, трагедия произошла на базе отдыха «Причал».