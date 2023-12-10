Отец девочки-стрелка из Брянска рассказал о странном поведении дочери

Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии Брянска, во время суда по избранию меры пресечения рассказал о поведении дочери, пишет «Московский комсомолец».

По словам Дмитрия, насилия в отношении девочки с его стороны не было.

— Я жил для своих дочерей. Но в последнее время с Алиной что-то случилось. Её будто зомбировали. Закодировали, — цитируют Дмитрия журналисты.

Мужчина признался, что боялся подойти к девочке. Последние месяцы он назвал кошмаром.

По решению суда мужчина арестован на 2 месяца.

В результате стрельбы в школе погибла 14-летняя девочка, её одноклассники Т. и П. остаются в больнице в стабильно тяжёлом состоянии, за их жизнь борются московские врачи, напоминает телеграм-канал SHOT.