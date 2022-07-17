Отдыхавшие в Солотче рязанцы рассказали о нападении собаки на пляже.

Инцидент произошёл 16 июля на «Лысой горе», – пишет РЗН.инфо. Ротвейлер набросился на семью, которая отдыхала с щенком. Об этом сообщили пострадавшие.

Семья отдыхала с щенком персидской борзой. Охрана пляжа заявила, что на общественном пляже нельзя находиться с животными.

Отдыхающие с щенком сразу ушли за пределы пляжа. Возвращаться стали мимо ангара с охраной. Из-за машины выскочил огромный ротвейлер без намордника, – рассказала пострадавшая. Отдыхающие получили царапины и ссадины, а щенок — сквозные прокусы лапы в нескольких местах.

Как рассказали очевидцы, хозяин ротвейлера и сотрудники пляжа не отозвали животное.

Пострадавшие уточнили, что хозяин собаки сразу же уехал на машине, не извинившись и не предложив помощи. Защита отдыхающих и оказание первой помощи — задачи как раз этой охраны, – отметили рязанцы. На пляже бывает много маленьких детей. Отдыхающие рассказали, эта собака уже несколько раз выбегала на пляж.