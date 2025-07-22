Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья переедет на улицу Новоселов

Завершается капремонт в здании отделения для детей с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата Рязанской городской клинической больницы №11. Об этом сообщает Правительство области.

В настоящее время отделение располагается на улице Урицкого. В обновленном после капремонта здании на ул. Новоселов, куда переедет медучреждение в ближайшее время, общая площадь помещений увеличится почти в 3 раза и составит 2179 кв. м. Также удвоится количество койко-мест круглосуточного и дневного пребывания – до 52.

Капитальный ремонт проведен по региональной программе «Развитие здравоохранения». Оборудованы кабинеты специалистов, комфортные залы для реабилитации, удобные палаты и другие необходимые санитарно-гигиенические помещения. В здании заменено лифтовое оборудование, система освещения, дверные проемы, сантехника, обновлены напольные покрытия и внутренняя отделка. Отремонтирована входная группа, установлен стационарный пандус.

В отделении создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, удобная система навигации по принципам бережливых технологий. В ходе ремонта учтены рекомендации родительского актива: при участии студентов Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера стены отделения оформлены рисунками по мотивам русских народных сказок.

Заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников отметил: «Это важный шаг в развитии детской реабилитационной помощи в регионе. Новое отделение создано с учетом всех современных требований: просторные помещения, доступная среда, комфортные условия для детей и их родителей. Мы стремимся к тому, чтобы реабилитация проходила не только эффективно, но и в доброжелательной, почти домашней атмосфере. У нас получилось создать пространство, где маленькие пациенты смогут получать качественную помощь, а значит, у них будет больше шансов на возвращение к полноценной жизни».

Открытие обновленного отделения реабилитации детей с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата запланировано на III квартал 2025 года.