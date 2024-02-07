Отделение «Движения Первых» Рязанской области рассказало о мероприятиях в 2024 году

7 февраля в новом здании Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Региональное отделение «Движения Первых» Рязанской области провело пресс-конференцию, где его представители рассказали о ключевых мероприятиях, которые пройдут в 2024 году.

В начале председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Рязанской области Татьяна Косачева поблагодарила директора РИАМЗ Виталия Попова за возможность проводить мероприятия в стенах музея-заповедника. После они подписали соглашение о сотрудничестве между «Движением Первых» и РИАМЗ.

— Мы с удовольствием в дальнейшем будем площадкой объединения, потому что музей — это не только про прошлое, но и про настоящее. Он и про вас, — отметил Виталий Попов.

С февраля у «Движения Первых» стартует новый проект — чемпионат среди школьников Рязани по командным VR-играм «Миротворец», который проводится в целях повышения у участников уровня гражданской ответственности, патриотизма, подготовки к военной службе. Также Региональное отделение «Движения Первых» планирует сделать упор на семейные мероприятия. 1 июня стартует большой региональный фестиваль детства, затем будет проведен Форум семейных сообществ «Родные-Любимые», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Продолжатся Всероссийская акция «Мы — граждане России!», а на территории Рязанской области продолжится акция по облагораживанию архитектуры памятных мест «Хранители истории».