Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Шацкого района возглавила Лариса Шишкова

Главой отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту Шацкого района стала Лариса Анатольевна Шишкова, сообщает ИД «Пресса».

Уточняется, что эта структура объединила сектор молодежной политики и отдел физической культуры и спорта.

Согласно справочной информации, в 2000 году Шишкова окончила Рязанский госуниверситет по специальности «Физическая культура». После она 5 лет работала методистом по физкультуре и спорту в управлении образования.

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12 лет возглавляла местную детско-юношескую спортивную школу. Затем стала начальником сектора молодежной политики Шацкого района.