Отцу четырех погибших от дихлофоса детей под Красноярском дали условный срок

В Красноярском крае отца четырех детей, погибших от дихлофоса, приговорили к двум годам условно, пишет РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру региона.

Об отравлении семьи в селе Красная Сопка стало известно 21 сентября 2024 года. Родителям погибших удалось выжить.

Глава семейства обвиняли в убийстве по неосторожности, поскольку он нарушил правила пользования средством и превысил дозу.

На момент трагедии его жена была на девятом месяце беременности. В начале ноября родился ребенок, он погиб от асфиксии в феврале.