Отчим‌ изнасиловал ‌первоклассницу ‌после‌ ‌школьной‌ ‌линейки‌ ‌в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, пишет МК.

Инцидент произошел 1 сентября. По предварительной версии, первоклассница вернулась домой со школы и стала делиться радужными впечатлениями с мамой и ее сожителем.

На следующий день девочка рассказала, что когда мама отлучилась из дома, отчим стал к ней приставать. Ребенок пытался сопротивляться, но злоумышленник добился своего и надругался над жертвой.

После больницы, где медики подтвердили слова девочки, женщина бросилась в полицию писать заявление. Однако мужчина успел уехать на работу, где трудится вахтовым методом.