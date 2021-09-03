12.8 C
Рязань
Пятница, 3 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Отчим‌ изнасиловал ‌первоклассницу ‌после‌ ‌школьной‌ ‌линейки‌ ‌в Подмосковье

Никита Брыкин
Отчим‌ изнасиловал ‌первоклассницу ‌после‌ ‌школьной‌ ‌линейки‌ ‌в Подмосковье

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, пишет МК.

Инцидент произошел 1 сентября. По предварительной версии, первоклассница вернулась домой со школы и стала делиться радужными впечатлениями с мамой и ее сожителем.

На следующий день девочка рассказала, что когда мама отлучилась из дома, отчим стал к ней приставать. Ребенок пытался сопротивляться, но злоумышленник добился своего и надругался над жертвой.

После больницы, где медики подтвердили слова девочки, женщина бросилась в полицию писать заявление. Однако мужчина успел уехать на работу, где трудится вахтовым методом.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]