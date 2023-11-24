Отборочные игры всероссийского чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» пройдут среди студентов Рязанской области

Российское общество «Знание» проводит всероссийский чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди студентов вузов. Принять участие в масштабном интеллектуальном соревновании могут студенты всех 89 субъектов РФ, включая Рязанскую область Им предстоит продемонстрировать свои знания, а также проявить смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие максимально широкий круг тем. Всего в турнире примут участие 50 тысяч студентов из более чем 300 вузов России.

Студенты высших учебных заведений Рязанской области могут принять участие во всероссийском чемпионате по легендарной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», организованном Российским обществом «Знание». Любая студенческая команда сможет зарегистрироваться на чемпионат и начать играть в любой момент отборочного этапа. Ближайшие соревнования пройдут с 24 по 27 ноября, а также с 1 по 4 декабря. Декабрьская отборочная игра определит, какая из команд пройдет в финал.

Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» хорошо известен как среди старших поколений, так и среди современной российской молодежи. Участие в этом легендарном соревновании на всероссийском уровне – это лучший способ проявить себя, доступный каждому в нашей стране. Однако настоящая победа в нем – это не лидерство в рейтинге, а возможность учиться чему-то новому в процессе, расширять кругозор, заводить новые знакомства и находить единомышленников, — комментирует генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Параллельно с отборочными играми среди студентов в российских регионах пройдут фестивали и турниры по игре «Что? Где? Когда?». Отдельным этапом интеллектуальных чемпионатов станет онлайн-кубок Знание.Игра, запланированный на 10 декабря. Он позволит сильнейшим студенческим командам выйти в финал чемпионата России.

По итогам турниров, проводимых в рамках отборочного этапа, будет сформирован рейтинг команд-участниц чемпионата «Что? Где? Когда?» в категории «Университеты». Сильнейшие команды поборются за призовое место в финале, который запланирован на январь 2024 года. Участниками федерального финала соревнования станут 75 студенческих команд: 35 лучших по итогам отборочных игр, 20 команд-лидеров онлайн-кубка Знание.Игра, а также 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ», правообладателя бренда «Что? Где? Когда?».

Напомним, что всероссийский турнир по игре «Что? Где? Когда?», вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий Знание.Игра, стартовал в октябре 2023 года. Масштабнейшее интеллектуальное соревнование проходит в трех категориях: «»Что? Где? Когда?»: школы и колледжи» — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; «»Что? Где? Когда?»: университеты» — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; «»Что? Где? Когда?»: открытые игры», где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет.