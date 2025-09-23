Отбой угрозы БПЛА объявлен в Рязанской области

Жителей Рязани и Рязанской области оповестили об отбое угрозы налёта БПЛА вечером 23 сентября. Сообщение пришло от РСЧС в 21:21.

Напомним, угроза атаки беспилотников была объявлена в Рязани 22 сентября в 21:09. Предупреждение опубликовали в официальном приложении МЧС.

Напомним, во второй половине дня понедельника, 22 сентября, российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Вражеские аппараты были сбиты в Рязанской области.

В период с 8 до 14 часов вторника, 23 сентября, над Россией уничтожено 58 украинских дронов. Кроме Рязанской области, опасные объекты сбиты в Белгородской, Калужской, Тульской областях, а также в Московском регионе.