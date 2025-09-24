Отбой угрозы БПЛА объявлен в Рязани и области

Жителей Рязани и Рязанской области оповестили об отбое угрозы налёта БПЛА вечером 24 сентября. Сообщение пришло от РСЧС в 21:10.

Напомним, угроза атаки беспилотников была объявлена в Рязани 24 сентября в 14:49. Предупреждение опубликовали в официальном приложении МЧС.

По данным Минобороны России, с 12:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе на территории Рязанской области.

Беспилотники были сбиты над территориями Рязанской, Белгородской, Курской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Чёрного моря.

Официальных данных о количестве сбитых беспилотников в каждом конкретном регионе не поступало.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.